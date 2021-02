Amend: Will Smith apresenta e produz série documental da Netflix

A Netflix vai lançar uma nova série documental apresentada por Will Smith chamada Amend: The Fight For America (Emenda: A Luta Pela América, em uma tradução livre). A produção discutirá a 14ª Emenda dos Estados Unidos.

A estreia do documentário acontecerá em 17 de fevereiro, uma quarta-feira, e terá 6 episódios. O programa analisará a emenda e as lutas por igualdade, e pretende provocar reflexão e debates entre os americanos, além de entreter o público.

A emenda em questão, criada em 1868 no país, promete liberdade e proteção igualitária para todos os cidadãos. Na série, a discussão abordará os escritos e discursos de grandes americanos defensores da proposta, como, por exemplo, Dr. Martin Luther King Jr., Ruth Bader Ginsburg, Andrew Johnson e Frederick Douglass.

Confira o trailer de Amend:

Saiba mais sobre a nova série documental da Netflix, Amend: The Fight for America

Em entrevista à imprensa, Will Smith disse que se sente honrado de apresentar o documentário. Ele completa afirmando que os Estados Unidos vivem tempos sem precedentes como sociedade, como país e como humanidade.

O ator ainda diz que acredita que o progresso da compreensão pessoal e histórica é o estímulo necessário para a cura e a compaixão.

Ao lado do astro, outros atores famosos aparecem na série, como Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Pedro Pascal e Yara Shahidi.

Criada por Robe Imbriano e Tom Yellin, Amend foi produzida pela Westbrook Studios em parceria com The Documentary Group, Wilmore Films, e MakeMake Entertainment.

Além disso, Smith, Imbriano e Yellin, ao lado de Terence Carter, Jana Babatunde-Bey, Jamal Watson, Jonna Mclaughlin, Angus Wall e Larry Wilmore serão responsáveis pela produção executiva da produção documental da gigante do streaming.

A série Amend: The Fight For America estará disponível na Netflix em 17 de fevereiro. Não deixe de conferir!