American Gods 3×4: Shadow e Tech Boy procuram Bilquis (Recap)

A 3ª temporada de American Gods ainda está no começo, mas já trouxe alguns insights interessantes – e outros que deixam a desejar – sobre os deuses e deusas da série. Dessa vez, Bilquis parece ter esquecido de sua relevância e tomou algumas decisões que deixaram os fãs sem saber o que pensar sobre ela.

Mais detalhes do episódio 3×4 de American Gods

O problema do episódio foi que a série pecou ao não explorar as raízes de Bilquis e a importância dos deuses africanos. Afinal, enquanto milhares de negros foram escravizados ao redor do mundo, era para essas divindades que eles rezavam.

(Fonte: Starz/Divulgação)Fonte: Starz

Em vez disso, ela foi longe demais com Bill Sanders. Os dois tinham um acordo em que ela poderia ter seus devotos desde que seguisse algumas regras. Infelizmente, no mundo atual, isso é mais do que alguns deuses conseguem.

Mas ele a provoca insinuando ser melhor do que ela. Então, seu orgulho fala mais alto e ela basicamente… bem, engole Bill. Inteiro.

Embora seus ancestrais sempre tentem lembrá-la de que ela é tudo – ou seja, muito importante -, Bilquis parece um pouco perdida e se sentindo diminuída.

Por isso, Shadow e Tech Boy se juntam para encontrar a deusa. Porém, os esforços não significam que eles se gostam. Afinal, Shadow sofreu muito com Tech Boy durante a primeira temporada de American Gods. Mas, como ele está sofrendo depois de Bilquis tê-lo machucado, Shadow até simpatiza com ele.

(Fonte: Starz/Divulgação)Fonte: Starz

Além disso, o personagem está se impondo até mesmo com Wednesday. Como seus planos vêm em primeiro lugar, Shadow sabe que Tech Boy será um ótimo aliado.

Enquanto isso, Laura renasceu (e, por isso, queremos dizer que ela está realmente viva mais uma vez, como se nada tivesse acontecido). Sua visita ao Purgatório foi um dos eventos mais emocionantes da série. Porém, não há como negar que esse renascimento pareceu meio repentino e inexplicado. Pelo menos, parece que ela conseguiu sair de lá sem nenhum arranhão.

Aliás, seu renascimento abre novas possibilidades para os demais personagens, tanto em relação ao Purgatório quanto às possibilidade de viver novamente. Isso é, claro, se a viagem pelo sobrenatural não tiver nenhuma consequência.

O futuro de Bilquis e a parceria inesperada de Tech Boy e Shadow ainda devem render caminhos muito interessantes pelos próximos episódios. Então, fique de olho no site para não perder nenhum detalhe!

