Americanas abre diversas vagas de emprego em 20 cidades de MG

Americanas abre diversas vagas de emprego para 20 cidades do estado de Minas Gerais. O processo seletivo será realizado de maneira virtual e contará com testes online e entrevistas com gestores. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

A rede de varejo Americanas está com novas vagas de emprego disponíveis para diversas cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, Uberlândia, Caratinga, Ipatinga, Sete Lagoas, Juiz de Fora e Montes Claros.

A empresa está em busca de candidatos que possuam Ensino Superior completo de escolaridade com até dois anos de formação. Durante o processo, candidatos que gostam de desafios e agem como donos de negócios terão maior destaque.

Portanto, os contratados receberão os seguintes benefícios:

Salário compatível com o mercado;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Auxílio refeição;

Seguro de vida;

Convênio com instituições brasileiras.

Além disso, os aprovados terão descontos em produtos do Universo Americanas, nos sites da empresa, Submarino e Shoptime.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição e visualizar mais informações, os interessados devem acessar o site oficial e entrar na vaga disponível em sua cidade.

O processo seletivo será realizado de maneira totalmente virtual e vai contar com entrevistas com gestores e testes online de matemática e português.

