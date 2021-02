Ana Maria Braga ensina jeito simples de chupar manga sem se sujar e viraliza · .

Ana Maria Braga viralizou na manhã desta quinta-feira (4) no Twitter após ensinar no Mais Você um jeito simples de chupar manga. A apresentadora mostrava um vídeo de como comer a fruta sem o caroço, quando resolveu dar o passo a passo da forma como ela prefere saboreá-la sem se sujar.

“Essa é a manga que eu mais gosto no mundo, a manga espada. Ela é bem cabeluda e ficam aquelas fibras grudadas nos dentes. Mas eu chupo de um jeito diferente”, iniciou ela em conversa com a apresentadora do Feed da Ana, Juliane Massaoka.

Na sequência, a loira explicou que se deve amassar a fruta inteira, ainda com a casca, para que a técnica funcione. “Você pega a manga e enquanto eu estou conversando com você ou vendo televisão, vou apertando ela fazendo um suco de manga dentro da manga. Ela tem uma casca mais grossa, então não fura. Se estiver com alguma pontinha preta, tome cuidado, porque o líquido pode estourar por essa pontinha preta”, indicou.

A veterana, então, mordeu a ponta da fruta, tirou um pedaço da casca com a boca e chupou o suco sem precisar se sujar. “Olha o suco que sai. A fibra fica dentro da manga e você só suga o suco”, completou.

Ao mostrar o fruto com o caroço para fora e as fibras para cima, ela ironizou: “Olha que linda que ela é [risos]”. “Mas o sabor é maravilhoso”, acrescentou.

A aula de Ana Maria rendeu comentários nas redes sociais. Confira algumas reações abaixo:

N to aguentando a Ana Maria chupando a manga cabeluda kkkkkkkk

— Sra. Presidenta (@marginalizadah) February 4, 2021

ver a Ana Maria Braga chupando manga tá melhor que toda a vergonha alheia da Karol kkkkkkkkk

— Camila Saldanha 🌵 (@camilasaldanhaj) February 4, 2021

Espero que essas frases da Ana Maria falando que chupa manga, vire meme #MaisVocê

— Coisas °__° (@Coisas_WV) February 4, 2021

o auge da carreira da ana maria, ela ensinando chupar manga

— ana butantan (@lupaninha_) February 4, 2021

ana maria ta ensinando a comer manga KKKKKK mds

— ᴀʟᴇ 🚬 (@detailslmx) February 4, 2021

Ana Maria chupando manga na tv KKKKKKKKKKKKKKK

— 𝑷 𝒊 𝒔 𝒄 𝒊 𝒂 𝒏 𝒋 𝒂 ♓ (@Janamiina) February 4, 2021

Fui vê oq a minha mãe estava assistindo aqui na sala de tão interessante… era um tutorial da Ana Maria Braga ensinando a como chupar manga kkkkk mano!??!

— ʙʟᴏɴᴍッ (@PabloCalgs) February 4, 2021