Anderson Molejo depõe e confirma relação com MC Maylon, mas nega estupro · .

Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo prestou depoimento nesta sexta-feira (5), na 33ª Delegacia de Polícia de Realengo, no Rio de Janeiro. O cantor confirmou que teve relações sexuais com Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, mas negou a acusação de estupro.

Segundo o portal G1, no depoimento à polícia, Anderson disse que manteve relações sexuais com o cantor e dançarino, na noite de 11 de dezembro do ano passado, mas de maneira consensual. O MC de 21 anos denunciou o cantor na última quarta-feira (3).

O vocalista do Molejo chegou ao local para dar sua versão sobre o caso por volta das 14h30. O gerente e um funcionário do hotel em Sulacap, no Rio de Janeiro, onde teria ocorrido o crime, ainda são aguardados para prestar depoimento, o que deve ocorrer na próxima semana. A polícia também irá analisar as imagens do circuito interno do estabelecimento. MC Maylon deu depoimento ontem (4) e afirmou que foi violentado após ser atraído pelo cantor de 48 anos para uma reunião, pois o artista era seu empresário. O jovem levou à delegacia um sabonete e uma cueca suja que serão encaminhados para perícia para serem analisados, através de um exame de DNA, para saber se há esperma do músico. ANDERSON borde/agnews Anderson Molejo na chegada à delegacia Traumatizado, ele disse que está devastado emocionalmente, pois alegou que era virgem até o suposto abuso sexual e tem encontrado resistência para que acreditem nele. “Tinha o sonho de me casar virgem. Estou indo até para o proctologista para comprovar o estupro. Não acreditam que eu era virgem. Não denunciei antes porque sabia com quem o Anderson andava e porque queria cuidar da minha saúde. Ele fez tudo sem camisinha, então fiz exames de HIV e HPV”, justificou. O dançarino ainda declarou que pensou em tirar a própria vida. “Tentei me matar duas vezes. Ele me estuprou e me abandonou de madrugada na rua”, completou. A mãe do jovem acusou o artista de chantagem. Segundo ela, Anderson ofereceu tratamento médico ao rapaz desde que “tudo fosse esquecido”. A assessoria de imprensa do grupo Molejo emitiu nota informando que seu cliente foi surpreendido com a denúncia. A equipe ressaltou que em 30 anos de vida pública, o músico “jamais teve seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira” e negou a acusação.







Fonte: . / UOL