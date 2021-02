Anderson Molejo é acusado de estupro por MC Maylon; entenda o caso · .

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi acusado de estupro por Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon. O rapaz de 21 anos registrou um boletim de ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia, em Sulacap, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (3). A assessoria do músico emitiu uma nota à imprensa negando as “infames acusações”.

Em seu depoimento, Adão declarou que o episódio aconteceu em 11 de dezembro de 2020 em um hotel em Sulacap. Ao portal G1, o jovem afirmou que foi violentado após ser atraído pelo cantor de 48 anos para uma reunião, pois o artista era seu empresário.

“Quando entramos, ele começou a me agredir. Me deu tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor”, disse.

O caso foi divulgado em primeira-mão pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem narrou que era virgem e teve as roupas arrancadas pelo músico mesmo tentando se defender. Ele afirma que teve sangramento após o ato ser consumado e chegou a desmaiar. A vítima declarou à polícia que ainda tem a roupa íntima que usava no dia com manchas de sangue e vestígios de esperma.

Via ferramenta Stories de seu Instagram, o MC foi às lágrimas ao falar sobre a denúncia. “Dentro do hotel ele falou para mim: ‘Você tem cara de puta e de prostituta. Jamais eu achava que você era virgem com essas roupas'”, iniciou.

“Vocês mulheres, se o marido de vocês abusarem de vocês, denunciem. Façam como eu fiz. Eu demorei, mas denunciei. É muito triste. Mulheres e gays, eu falo gays porque sou, não deixem ninguém fazer isso com vocês. Vocês são capazes e fortes”, continuou.

Anderson Leonardo e Mc Maylon em foto de setembro de 2020 (Foto: Reprodução/Instagram)

Ele ainda ressaltou que desde a violência sofrida deixou de usar maquiagem por causa do trauma sofrido e que tem recebido chamadas anônimas. “Não vou deixar o Anderson Leonardo acabar com meu sonho, vida e carreira. Toda hora meu telefone liga [toca], os números são desconhecidos. Eles querem ouvir só a tua voz. Não fiquem com medo. Denuncie”, desabafou.

“‘Com mulher é mais fácil’. Foi o que mais escutei. ‘Agora, com gay e homossexual é mais difícil’. O que os amigos dele estão falando? Que eu só quero fama e sucesso. Todo show que eu ia com ele, eu ajudava. Sem ganhar R$ 1. Eu não queria dinheiro. Como não quero o dinheiro dele. Ele errou. Mas eu não quero nada dele”, disse, aos prantos.

Segundo os autos, por ter a carreira de cantor e dançarino administrada pelo pagodeiro, o jovem se aproximou do ídolo a ponto de chamá-lo de “pai” e tem uma tatuagem com o rosto do famoso em seu braço.

“O amigo dele falou agora: ‘Você só quer fama, ibope e sucesso’. Não quero isso, não. É porque não foi o sonho da filha dele que foi destruído. Sou gay, sim. Tenho 21 anos, sim. Mas eu queria ter casado virgem e ele acabou com esse meu sonho”, finalizou.

Anderson declara inocência

A assessoria de imprensa do grupo Molejo emitiu nota informando que seu cliente foi surpreendido com a denúncia e que não foi intimado oficialmente. A equipe ressaltou que em 30 anos de vida pública, o músico “jamais teve seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira”. Leia a íntegra:

“O cantor Anderson Leonardo, em face das recentes matérias veiculadas envolvendo o seu bom nome artístico, acerca de suposto estupro, vem esclarecer aos seus inúmeros fãs, contratantes e amigos o seguinte:

O cantor foi surpreendido, assim como todos, com o que foi veiculado na imprensa na data de hoje, não tendo qualquer conhecimento acerca do publicado em redes sociais ou mesmo em sede policial, vez que não foi intimado para prestar quaisquer informações, pelo que, não teve nem mesmo ciência do que consta do registro de ocorrência.

Esclarece ainda que lamenta profundamente as declarações envolvendo seu nome, refutando qualquer ato de violência contra quem quer que seja, negando categoricamente à acusação completamente falsa de agressão sexual feita em seu desfavor.

Ressalta, outrossim, que em mais de 30 anos de vida pública, jamais tivera seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira, seja de sua vida profissional ou pessoal.

Informa também que conhece a suposta vítima, mas jamais praticou os atos veiculados na imprensa, inclusive, tem conhecimento que a suposta vítima já esteve presente em diversas apresentações artísticas do cantor, em ocasiões posteriores à falaciosa alegação, o que demonstra, claramente, que a narrativa publicada nunca ocorreu.

Assim, o cantor esclarece, por meio de sua assessoria, que os fatos publicados não são verdadeiros, repudiando veementemente os profissionais que praticam o jornalismo inverídico, sensacionalista e desarrazoado.

Certos jornalistas primam demasiadamente pelas notícias negativas, porque sabem que vendem mais jornal e atraem mais clicks em suas páginas.

Mesmo que isso represente uma mácula na imagem das pessoas, ainda mais tais declarações, caluniosas e difamatórias, que vêm a atingir toda a família do cantor.

O cantor reafirma ser um grande defensor da liberdade de imprensa, porém, desde que responsável e autêntica.

Por fim, nega as infames acusações que lhes são imputadas, as quais foram recebidas com grande surpresa, reforçando sua inocência, a qual tem certeza que será demonstrada e comprovada no curso do inquérito policial.

Ademais, sempre pautou sua vida profissional, pública e pessoal pela ética, caráter, respeito e retidão, sendo inimaginável ser acusado de algo dessa natureza.”

O . entrou em contato com o MC, mas não teve retorno até o fechamento deste texto.

Veja nota à imprensa de Anderson Leonardo:

Confira declarações de Mc Maylon:

Veja fotos de Mc Maylon e Anderson Molejo: