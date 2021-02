Android 12 Beta chega em breve; confira as primeiras novidades

A versão preliminar do Android 12 deve chegar em breve para os desenvolvedores. Lançada nesta semana, a atualização do Android Beta Feedback indica o início da fase de testes da próxima versão do sistema operacional mobile.

O app em questão é uma ferramenta usada para reportar bugs com maior facilidade. Em fevereiro do ano passado, um update semelhante foi disponibilizado pela Google pouco antes do lançamento do beta para desenvolvedores do Android 11.

Imagens da atualização do Android Beta Feedback.Fonte: 9to5 Google/Reprodução

O Android Beta Feedback aparece automaticamente para todos os usuários que instalam a versão beta para desenvolvedores do sistema operacional. Após a conclusão do período de testes, a Google recomenda que a pessoa desinstale o app.

No entanto, os usuários que mantiveram o programa instalado receberam uma nova atualização no dia 4 de fevereiro. Ela indica a adição de novos recursos que vão melhorar o processo de feedback de falhas durante os testes.

De acordo com alguns desenvolvedores, a ferramenta ainda não está funcionando. De toda forma, o novo update do Android Beta Feedback mostra que a Google deve seguir um calendário de lançamentos semelhante ao de 2020.

Android 12 pode trazer temas com cores customizáveis.Fonte: GizGina/Reprodução

Possíveis novidades do Android 12

Os primeiros rumores sobre o Android 12 sugerem que a Google está trabalhando em temas com cores nativas do sistema operacional. Assim, o usuário poderá escolher entre cores primárias e secundárias que serão aplicadas em toda a interface dos aparelhos.

Em especial, apps de terceiros também vão suportar os temas customizados. Dessa maneira, a interface principal e a interface dos programas seguirão o mesmo estilo.

Além de um novo sistema de tela dividida, outra novidade será o recurso Columbus. Ele permite que o usuário dê um toque duplo na parte de trás do celular para realizar diferentes ações, como iniciar o Google Assistente ou desligar o alarme.