Android pode ganhar recurso contra rastreamento igual ao iOS

A Google pode implementar em breve um mecanismo que reduz o rastreamento de dados e hábitos de navegação do usuário no Android.

Segundo uma reportagem da Bloomberg, discussões internas atualmente realizadas na companhia sugerem que a plataforma pode ganhar em breve um recurso opcional para limitar a coleta de dados e o envio dessas informações para parceiros comerciais.

O principal obstáculo do momento seria equilibrar a função de controle de dados a ponto de não prejudicar financeiramente a própria Google, que depende bastante de um mecanismo de anúncios, nem desagradar também as desenvolvedoras aliadas, que dependem dessas informações para exibirem anúncios pontuais e personalizados. Ao mesmo tempo, segundo um porta-voz da empresa, um “ecossistema saudável” e com privacidade é o objetivo final da empresa.

Maçã na frente

Uma versão parecida do recurso já será adotado inicialmente pela Apple no futuro iOS 14.5 de uma forma mais intensa — o que provocou a ira de companhias que serão prejudicadas por terem menos dados sobre os usuários, como é o caso do Facebook.