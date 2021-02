Animação Raya e o Último Dragão chega ao Disney+ com preço extra; saiba quanto · .

A animação Raya e o Último Dragão chegará ao catálogo do Disney+ no Brasil com um preço extra para quem optar pela assinatura do Premier Access. Entre os dias 5 e 19 de março, o filme poderá ser visto e revisto por R$ 69,90. A data do lançamento no streaming será a mesma da estreia nos cinemas.

Os assinantes da plataforma que não quiserem pagar o valor extra poderão ver o novo longa do estúdio sem custos extras somente a partir de 23 de abril.

A ideia de lançar a animação no streaming do Mickey Mouse e no cinema simultaneamente foi anunciada em dezembro de 2020. Segundo os executivos da empresa, a estratégia não será seguida por todos os filmes da companhia. Isso porque o desenvolvimento de uma vacina para combater o coronavírus poderá mudar os rumos da pandemia e, consequentemente, os planos da Disney.

A decisão de lançar o filme diretamente no Disney+ é a mesma adotada com Mulan (2020) nos Estados Unidos. Na ocasião, porém, a versão live-action chegou ao Brasil sem custos alguns meses depois.

Em 27 de janeiro, a Disney divulgou o trailer de Raya e o Último Dragão. A história se passa no reino fantástico de Kumandra, onde humanos e dragões viviam juntos e em harmonia até que os monstros terríveis conhecidos como Drunn sequestraram o mundo, fazendo com que os dragões precisassem se sacrificar para salvar a humanidade.

Após 500 anos, esses mesmos monstros voltaram. Agora, a humanidade depende de Raya, uma guerreira independente que precisa encontrar o último dragão e acabar para sempre com os Drunn.

Assista ao trailer abaixo: