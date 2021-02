Animais Fantásticos 3 paralisa filmagens após membro da equipe pegar Covid-19 · .

As filmagens do terceiro filme da franquia Animais Fantásticos foram paralisadas no Reino Unido após um membro da equipe testar positivo para a Covid-19. A Warner Bros. informou que o funcionário, que não teve a identidade revelada, já está isolado. O estúdio também confirmou que todos integrantes da produção do longa farão o teste do novo coronavírus.

“Um membro da equipe do Animais Fantásticos 3 testou positivo para a Covid-19. O diagnóstico foi confirmado como resultado de testes exigidos e contínuos que todos os funcionários da produção recebem, e o membro da equipe atualmente está isolado. Por precaução, Animais Fantásticos 3 interrompeu a produção e retornará de acordo com as diretrizes de segurança”, disse a Warner Bros. em um comunicado enviado ao The Hollywood Reporter.

As filmagens do spin-off de Harry Potter tinham sido retomadas em setembro do ano passado após a paralisação causada pela pandemia da Covid-19 no país.

A continuação também passou por mudanças recentemente. Após acusações de agressão à sua ex-mulher, Amber Heard, Johnny Depp foi demitido. E para seu lugar foi anunciado Mads Mikkelsen, ator conhecido por seu papel na série Hannibal (2013-2015).

O filme, que conta com Eddie Redmayne, Ezra Miller, Jude Law e Katherine Waterston no elenco, ainda não teve seu título oficial divulgado e tem data prevista para chegar aos cinemas no dia 15 de julho de 2022.