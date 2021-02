Anitta de biquíni na neve rende oferta de emprego para brasileiro; entenda · .

Uma arte que mostra Anitta de biquíni na neve resultou em ofertas de emprego para o brasileiro autor da obra. Na última quinta-feira (28), a cantora publicou uma ilustração de autoria de Welker Maciel no Instagram. Em poucas horas, o artista de 29 anos foi procurado por empresas –uma delas internacional– com propostas de trabalho.

O rapaz, que até então trabalhava como designer freelancer, viu a possibilidade de decolar na profissão graças aos 51 milhões de seguidores da cantora na rede social. Em seu Instagram, ele resumiu que “o poder da patroa” o ajudou a “fazer a carreira”.

Maciel é formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Vale do Cricaré, em São Mateus, São Paulo. Antes de ser notado por Anitta, ele costumava homenagear celebridades nacionais e internacionais apenas como passatempo.

Maciel define sua arte como “ilustração em fotos com temas voltados para cultura pop”. Por suas mãos já passaram Avril Lavigne, Britney Spears, Maisa Silva e Isis Valverde, entre outros. Tudo despretensiosamente e como diversão. Ele nunca vendeu nenhuma de suas obras.

“Eu não vendia. Fazia por hobby, e ainda não sei o valor exato para cobrar. Estou em conversa com amigos ilustradores para me ajudarem nessa e eu ter um preço para o meu trabalho”, adianta.

A diversão só virou ofício mesmo graças a Anitta. Ele fala que não esperava retorno algum da funkeira, que está nos Estados Unidos para trabalhar em Girl From Rio, seu álbum internacional.

Welker Maciel comemora que arte de Anitta resultou em três ofertas de emprego [Reprodução/Instagram]

Na semana passada, a brasileira divulgou Loco, o primeiro single com clipe gravado em Aspen. Na gravação, ela aparece de biquíni em uma pista de esqui.

Maciel usou uma das fotos de Anitta na neve como base para sua ilustração e postou em sua rede social. Ele só não esperava que a própria famosa republicasse o trabalho. “Nunca imaginei. Fiz sem esperar esse retorno. E, de alguma forma, ela viu a arte e repostou. Só percebi a notificação chegando e fiquei muito feliz”, rememora.

“Depois que ela postou, eu mandei uma mensagem e ela respondeu falando que amou a arte. E depois da repercussão sobre os empregos, ela mandou mais uma mensagem dizendo que achou o máximo”, entrega.

Desde quinta-feira, o jovem talento está em processos seletivos com as empresas que ficaram interessadas em sua técnica. As propostas são tentadoras. “São duas de diretor de arte, e a internacional é de designer. Não vou revelar muito para não dar azar, pois ainda estou em conversas. Mas estou bem empolgado. E são trabalhos fixos”, comemora.

“Eu quero continuar trabalhando como designer, voltado para mídias sociais. Mas se as propostas em andamento valeram a pena, eu estou disposto a experimentar algo novo. Mas que não mude muito meu estilo”, finaliza.

Veja a ilustração de Anitta que ajudou Welker Maciel:

Confira o clipe de Loco em que a Anitta aparece de biquíni na neve: