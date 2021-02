Aos 28 anos, Lucas Bebê anuncia aposentadoria do basquete

Aos 28 anos, o pivô Lucas Bebê anunciou, na noite dessa quarta-feira (3), a sua aposentadoria do basquete. O agora ex-jogador fez o anúncio através de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

Em uma carreira marcada por altos e baixos, Lucas chegou à NBA, disputou partidas pela seleção brasileira, defendeu times da Espanha e encerrou a sua trajetória no basquete brasileiro. Ele foi a 16ª escolha do Draft de 2013 e defendeu o Toronto Raptors entre 2014 e 2018. Pelo time canadense, o ex-pivô disputou 141 jogos, dez deles como titular, e angariou médias de 3,2 pontos e 2,8 rebotes, além de US$8,5 milhões em salários.

O seu último time foi o Fortaleza Basquete Cearense, onde disputou o primeiro turno da atual edição do NBB. No fim de janeiro, ele se desligou da equipe cearense, um mês depois de protagonizar uma discussão áspera com o técnico Alberto Bial, durante uma partida contra Franca. Pelo Fortaleza, Bebê atuou em dez partidas e obteve médias de 3,2 pontos, 4,0 rebotes, 2,8 assistências e 1,4 toco.

No vídeo do anúncio, Lucas revelou que não estava mais feliz jogando basquete e que vai buscar outros desafios na vida profissional. Nos últimos anos, ele sofreu diversas lesões e ainda enfrentou a depressão. O ex-pivô ainda fez questão de agradecer a todos que o apoiaram durante a sua carreira, em especial, ao Fortaleza, seu último clube.

“Vou falar sobre a minha aposentadoria, que foi algo muito espantososo para muita gente, inclusive para a minha família. Ninguém esperava essa decisão minha. Porém foi uma decisão de cabeça fria. Realmente botei os prós e os contras da minha carreira. Sou muito grato por tudo o que o basquete fez e proporcionou na minha vida. Na minha cabeça, e no meu corpo, principalmente, chegou a hora de parar. Infelizmente, venho sofrendo com muitas lesões ultimamente, e isso foi um dos pilares para eu tomar essa decisão. A partir do momento em que você já não tem mais tesão em seguir naquela carreira, a melhor coisa a ser feita é você procurar outra coisa que te faça feliz. O basquete foi, por muitos anos, o meu pilar de felicidade, a minha válvula de escape. Porém, através das lesões, e de algumas coisas injustas que aconteceram durante a minha carreira, o basquete começou a se tornar um problema na minha vida e não mais uma alegria. Então, eu decidi, de cabeça fria, agora optar por outra coisa, seguir o meu caminho e ser feliz. Agora, vou aproveitar para curtir a minha família, coisa que eu nunca fiz. Vou me dedicar a outras coisas que me tragam felicidade. A gratidão pelo basquete vai ser eterna. Então, quero agradecer todo mundo que me apoiou nessa carreira que eu tive na NBA, na Europa, agora no Fortaleza. Agradecer o Fortaleza por tudo o que eles fizeram por mim. Abriram as portas, me deram amor, me deram muito carinho. Eu vou ser eternamente grato a eles por tudo, mas infelizmente chegou o meu momento de me despedir do esporte. A vida continua, a vida é muito mais do que jogar basquete. Eu agora estou focado em ser feliz, investir o meu dinheiro e fazer outras coisas que me dão mais prazer”.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece no basquete:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook