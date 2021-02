Aparício leva Dinalda para noite de sexo e deixa Rebeca maluca · .

Aparício (Alexandre Borges) e Dinalda (Renata Augusto) vão investir no plano para causar ciúme em Rebeca (Malu Mader) em Haja Coração. A doméstica insinuará que terá uma noite de sexo com o falso faxineiro, e a arquiteta vai ficar maluca ao imaginar os dois juntos na novela das sete da Globo.

No folhetim de Daniel Ortiz, o pai de Fedora (Tatá Werneck) fez a ex-noiva achar que ele não passa de um pobretão xará do executivo que está à frente da empresa de Teodora (Grace Gianoukas). Porém, ele foi desmascarado por Dinalda, que compreendeu o plano dele de esconder de Rebeca que é rico para reconquistá-la.

O presidente do Grand Bazzar, então, topou fingir um romance com a empregada para provocar a ex-noiva. Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 9, a personagem de Renata Augusto avisará o trio de amigas e patroas que vai passar a noite fora.

“Eu vou deixar as senhoras com esse quebra-cabeça chamado Aparício presidente [Marcelo Médici] e volto mais tarde. Quer dizer, mais cedo… De manhã”, vai se gabar a doméstica. “Onde é que você vai?”, questionará a arquiteta, curiosa.

“Eu vou curtir a vida com um homem descomplicado e sem mistério. O Cicinho”, disparará a empregada. “Você vai dormir com ele? Mas que safadeza”, vai se indignar a amiga de Penélope (Carolina Ferraz). “Dormir eu espero que seja a última coisa que a gente faça. Fui”, rebaterá a mulher.

Na sequência, Dinalda aparecerá entrando no carro de Aparício. Ela contará ao aliado que duvida que a patroa aceite o pedido de casamento de Agilson, que está se passando pelo irmão e finge ser o presidente do Grand Bazzar.

“Não adianta desistir de casar com ele, ela tem que aceitar casar comigo: na alegria e na pobreza”, afirmará o personagem de Alexandre Borges. “Bom, vamos lá. Vou te deixar no hotel cinco estrelas que você pediu. Amanhã cedo, eu mando um carro te pegar no hotel e te trazer de volta”, avisará o executivo.

“Ai que chique. A dona Rebeca vai morrer quando eu chegar no dia seguinte pro café da manhã com o cabelo todo molhado”, vai se divertir Dinalda.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar a ser exibida nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

