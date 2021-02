Após assumir bissexualidade, atriz é escalada para filme em canal infantil · .

Com apenas 17 anos e mais de 10 milhões de seguidores no Instagram (a maior parte deles crianças), a atriz, cantora e dançarina JoJo Siwa chocou os pais mais conservadores ao anunciar que é bissexual. Mas a revelação não parece ter enfraquecido sua carreira: ela foi escolhida para protagonizar um longa musical da Nickelodeon, canal voltado ao público infantil.

JoJo será a estrela de The J Team, filme que mostrará uma garota cuja vida é virada do avesso quando sua professora de dança decide se aposentar. Sua substituta, Poppy (Tisha Campbell-Martin, a Jay de Eu, a Patroa e as Crianças), odeia glitter, felicidade e tudo o que a protagonista representa.

A menina fará de tudo para agradar à nova professora, mas não conseguirá respeitar as regras rígidas de Poppy e acabará expulsa do grupo de dança. Sem precisar mais esconder seu brilho ou o laço que ostenta na cabeça, a protagonista (que também se chamará JoJo) decide redescobrir o que dançar representa para ela.

“Eu estou muito empolgada para filmar The J Team. Tem muito canto e dança! Mal posso esperar para todo mundo ouvir as músicas novas que gravarei para o filme e ver o grande final”, valorizou JoJo em um comunicado.

No fim de janeiro, JoJo postou em suas redes sociais uma camiseta que ganhou de seu primo com a mensagem “Best. Gay Cousin. Ever” (“Melhor. Prima gay. De todas”, em tradução livre). Muitos de seus seguidores adultos passaram a criticá-la por se assumir diante de tantos fãs pequenos.

“É claro que nem todo mundo vai entender isso agora, mas existem mais pessoas que aceitam. Como eu digo, mesmo que 1 milhão de pessoas não aceitem, 100 milhões vão”, disse ela na noite de quarta (3) em entrevista a Jimmy Fallon.

Revelada no reality show Dance Moms em 2015, JoJo virou figurinha fácil nos programas da Nickelodeon. Ela participou de episódios das comédias The Thundermans (2013-2018) e Escola do Rock (2016-2018) e apresentou o programa Lip Sync Battle Shorties (2016-2019) no canal pago.

A jovem também é muito querida pelo público infantojuvenil e foi agraciada quatro vezes com o zepelim laranja do Kids Choice Awards, prêmio votado pelos espectadores da Nick.