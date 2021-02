Após boa temporada pelo Juventude, Carné confirma procura de clubes

Um dos grandes destaque da campanha que garantiu o acesso do Juventude à Série A foi o goleiro Marcelo Carné. Após dois acessos e atuações que salvaram a equipe algumas vezes durante os anos que defendeu as cores do alviverde, o jogador tem propostas para deixar Caxias do Sul. Segundo o atleta, quatro clubes da elite o procuraram.

“Foi marcante demais. Tinham times com orçamentos bem maiores, o que faz diferença, mas com trabalho sério e a força do grupo, conseguimos esse objetivo. Quando surgiu a oportunidade, acreditava que poderia marcar o nome na história desse clube. Sobre a minha continuidade, eu tenho contrato até o final do ano e amo jogar no Juventude, mas pela temporada que fiz é natural surgirem sondagens, é sabido por todos que eu desejo ser valorizado e um projeto de mais longo prazo. Então é esperar como as coisas vão se desenrolar daqui para frente”.



Foto: Divulgação

Cria das categorias de base do Flamengo, o goleiro de 30 anos já passou por alguns clubes cariocas antes de se transferir para o Juventude. No clube desde 2019, esteve em campo em 88 oportunidades, sendo eleito pela torcida com o melhor jogador da equipe no acesso da Série C para a B e, mais recentemente, da segunda divisão para a elite do futebol nacional.