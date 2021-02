Após conquista da Libertadores, Weverton sonha com calçada da fama no Maracanã

O Palmeiras conquistou seu bicampeonato da Libertadores no último final de semana e Weverton foi destaque da equipe alviverde durante toda a campanha. O goleiro conquistou seu segundo título no gramado do Maracanã e agora sonha com algo a mais.

“Tenho medo de dormir achando que é sonho. Será que sonhei? Logo após a conquista foi assim, cheguei em casa e fui dormir às 05h. Estava com medo de dormir… vai que eu acordo e estava sonhando que tinha sido campeão da Libertadores no Maracanã”, disse o goleiro.

Além do título da Libertadores com o Palmeiras, Weverton foi goleiro titular e fez parte da campanha da Seleção Brasileira no título do ouro olímpico, também conquistado no Maracanã.

“O Maracanã se tornou um lugar muito especial para mim. Seria muito incrível colocar as mãos na calçada da fama, lá no Maracanã… eu sei que é muita gente boa e talvez eu não seja digno de estar lá ainda, mas ficar registrado para sempre no Maracanã seria incrível”, concluiu Weverton.

O Palmeiras inicia a campanha no Mundial de Clubes no próximo domingo. A equipe brasileira enfrenta o vencedor de Tigres e Ulsan Hyundai, às 15h (horário de Brasília).