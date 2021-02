Após conquistar acesso à Série A, Pintado deixa o Juventude por motivo inusitado; entenda

Depois de recolocar o Juventude na elite do futebol brasileiro, o técnico Pintado viu um ponto final na sua passagem pelo clube gaúcho ser dado nesta segunda-feira (1). Em comunicado oficial, o Jaconero anunciou a saída do técnico de 55 anos para o futebol paulista.

Pintado, que tem passagens por São Paulo, São Caetano, Ponte Preta, entre outros clubes, deixou o Juventude em comum acordo e comandará a Ferroviária no próximo Paulistão. E como informou o clube gaúcho, a decisão envolve a equipe de Araraquara, que é gerida pelo procurador de Pintado.

“O técnico Pintado está deixando o Esporte Clube Juventude. A definição ocorreu na tarde desta segunda-feira, em comum acordo entre o profissional e a diretoria do Esporte Clube Juventude. A decisão envolve a Ferroviária, de São Paulo. O clube é atualmente gerido pelo procurador de Pintado, que solicitou sua ida para a disputa do Campeonato Paulista”, explicou o Juventude na nota.

“O Esporte Clube Juventude deseja todo sucesso e boa sorte a Pintado neste novo desafio, reiterando que o profissional deixou as portas abertas no Alfredo Jaconi e no coração da torcida Jaconera, deixando seu nome marcado na história Alviverde!”, concluiu.

Anunciado pelo clube gaúcho em março, antes do início da pandemia, Pintado inicou os trabalhos com o Juventude em junho. Além de conquistar o acesso à Série A, também levou a sua equipe para as quartas de final da Copa do Brasil.

Ao todo, foram 46 jogos à frente do Alviverde, com 20 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Sua estreia aconteceu no dia 23 de julho.

À frente da Ferroviária, Pintado fará a sua estreia no Paulistão 2021 no próximo dia 28 de fevereiro, em Araraquara, contra a Inter de Limeira, pelo Grupo A, que ainda tem Santo André e Ituano.