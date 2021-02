Após curta passagem pelo Botafogo, Ramón Díaz acerta com o Al-Nasr

Contratado pelo Botafogo e demitido antes mesmo de estrear, o técnico Ramón Díaz tem um novo clube. O argentino fechou com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, time do brasileiro Glauber, que também teve passagem pelo time carioca.

A passagem do treinador pelo Glorioso foi muito diferente do que se imaginava. Com problemas de saúde, o profissional precisou ficar afastado por muito tempo, adiando sua estreia. Pelo momento vivido pelo Fogão, que já brigava contra o rebaixamento, optou-se por encerrar o vínculo entre as duas partes, devido à urgência do clube.

Gabriel Baron/Botafogo

Aos 61 anos, o ex-jogador já tem um longo currículo como treinador. Com passagens por River Plate e pela seleção do Paraguai, Ramón Díaz já conquistou uma Libertadores e sete vezes o Campeonato Argentino. No futebol árabe, teve boas passagens em clubes da Arábia Saudita.