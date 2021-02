Após derrota, Neymar afirma que baladas são indispensáveis

Após a derrota do Paris Saint-Germain para o Lorient pelo Campeonato Francês, Neymar apareceu no programa “Sept à Huit”, da TF1, e afirmou que as festas são indispensáveis na sua vida. O atleta justificou dizendo que os jogadores não podem pensar somente em futebol e merecem ter momentos de lazer.

– Eu sei quando posso e quando não posso. Há vários anos estou no topo. Na minha opinião, se focarmos muito no futebol, acabamos explodindo. Nunca posso desistir de uma festa.

​

> Veja a tabela da Ligue 1

​O atacante também comentou sobre seu momento em Paris e no PSG após ter sido centro de polêmica quando quis sair da entidade comandada por Nasser Al-Khelaifi e voltar para o Barcelona.

– Mudou muito. Não sei dizer exatamente o motivo, não sei se sou eu ou outra coisa. Eu me adaptei, estou mais calmo e quero ficar no Paris Saint-Germain. Espero que Mbappé também fique.

Neymar volta a jogar nesta quarta-feira contra o Nimes e busca retomar a liderança da Ligue 1. O brasileiro também tem o desejo de voltar a atuar em uma decisão de Champions League e buscar o título inédito para o PSG e ficar marcado na história.