Após jogo contra o River, herói do Palmeiras na Libertadores apagou redes sociais antes da final

Pouco tempo antes de ser o herói do Palmeiras ao marcar o gol do título da Conmebol Libertadores sobre o Santos, Breno Lopes viveu um período muito complicado. Contratado em novembro, ele conviveu com diversas críticas porque era o vice-artilheiro da Série B pelo Juventude, mas não conseguiu fazer gols nos 15 primeiros jogos com a camisa do time paulista.

“Acabei de chegar ao clube e teve o período de adaptação. Estava jogando a Série B onde o nível técnico é abaixo. O Veron era primeira opção e estava fazendo gols. Aconteceram essas situações e sempre procurei melhorar nas finalizações. O Abel me disse que teria oportunidade e que eu deveria estar preparado. Fui muito feliz com todo grupo”, disse ao “Bate-Bola”, da ESPN Brasil.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Não é fácil você ter que assimilar isso para você e para os familiares. Tudo aconteceu muito rápido. Estava na Série B e ir para um clube da proporção do Palmeiras não é fácil. No começo estava pesando a ansiedade de fazer o que fazia antes no Juventude”, afirmou.

Uma das principais chances ao atacante veio em uma “fogueira”. Ele entrou contra o River Plate no Allianz Parque no intervalo na vaga de Gustavo Scarpa quando o Palmeiras estava perdendo por 2 a 0.

Visivelmente nervoso, Breno não teve um bom desempenho e perdeu a melhor chance da equipe na partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, Rony puxou um contra-ataque pela direita e tocou para o atacante pelo meio. Ele tinha duas opções de passes pelos lados, mas acabou se atrapalhando e entregou a bola para Armani. Apesar disso, o Palmeiras conseguiu se classificar no sufoco.

Bastante criticado, Breno resolveu tomar uma atitude para não perder o foco antes da decisão.

“Tentei conversar com os mais experientes para que pudesse me acalmar e tomar decisões corretas. Não esperava entrar naquele jogo nervoso no intervalo e perdendo por 2 a 0. No lance falhei acho que por falta de concentração talvez da minha parte. Eu até tirei as redes sociais porque recebemos muitas mensagens e tomando muito tempo. Resolvi focar mais depois de falar com a família. E as coisas aconteceram e fiz os gols. Acho que foi a parte mental mesmo”.

Breno Lopes comemorando gol marcado pelo Palmeiras contra o Santos na final da Libertadores Cesar Greco/SE Palmeiras

Breno desencantou no empate contra o Vasco pelo Brasileiro no dia 26 de janeiro e menos de uma semana depois fez o gol do título da Libertadores. Agora, o desafio do atacante será contra o Botafogo, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, nesta terça-feira. A equipe paulista está sexta na colocação, com 52 pontos.

Será o último jogo do Verdão antes da disputa da semifinal do Mundial, no Catar. O jogador ficou de fora da lista do torneio por causa de regra da Fifa. Ele foi contratado fora do período de janela internacional – eram permitidas apenas negociações dentro do Brasil. Sua chegada aconteceu dois dias depois do período permitido pela entidade.

O Palmeiras estreia no Mundial, no Catar, no próximo domingo (7), contra o vencedor da partida entre Tigres-MEX e Ulsan Hyundai-COR, que acontece nesta quinta-feira. A decisão do torneio, que pode marcar duelo contra o Bayern de Munique acontece no dia 11 (quinta).