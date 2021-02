Após ‘Jogo da Discórdia’ no ‘BBB 21’, Neymar, Richarlison e Darío Conca se posicionam contra Karol Conka

Nas redes sociais, principalmente no Twiiter, quase não se fala de outro assunto: BBB 21. O reality show da Globo foi tomado por comentários após o ‘Jogo da Discórdia’, em que os confinados são incentivados a confrontar seus companheiros na casa. Até os boleiros entraram no assunto.

Dentro da casa, o assunto do momento envolve os participantes Lucas Penteado e Karol Conka. Ambos são cantores, atores e apresentadores, o que causou certa proximidade entre os dois nos primeiros dias de confinamento. Poucos dias depois, Karol está sendo acusada nas redes de “linchamento moral” e provocando o isolamento de Lucas na casa.

Fora dela, o cantor de 24 anos está sendo visto como alguém que errou, mas que não merece o tratamento atribuído por Karol a ele. No Twitter, muitas pessoas estão tomando as dores de Lucas, assim como Darío Conca.

– Não confundam Conca com Conká – tuitou Darío, que caiu nas graças da internet brasileira após a aposentadoria e chegou a ser especulado nesse BBB.

‘Não confunda Conca com Conka’, tuitou o argentino (Divulgação)

Outro boleiros que vem se envolvendo com o BBB desde o ano passado e que vem fazendo comentários quase que diários nessa edição é Neymar. O craque do PSG provocou Karol.

– Qual é a pérola que a lacradora mamacita vai soltar hoje? … Ansioso já Rolando de rir no chão #ForatodososK – disse Ney.

Richarlison, do Everton, compartilhou um tuite que criticava Karol e dizendo para ‘ser avisado’ quando ela fosse para o paredão, dando a entender que ele iria pedir votos para retirada dela do reality.

QUERIDINHO DO BBB 20

Babu Santana, que virou queridinho dos boleiros no BBB do ano passado, também se posicionou a favor de Lucas. O ator postou uma foto com o confinado desta edição desejando força.