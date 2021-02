Após Laços de Família, Globo exibe Ti-ti-ti no Vale a Pena Ver de Novo · .

O remake de Ti-ti-ti (2010) será a próxima novela a ser reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo. A Globo anunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (3) que o folhetim de humor, originalmente exibido na faixa das 19h, entrará no lugar do drama de Laços de Família (2000) no horário vespertino.

A trama é ambientada em São Paulo e conta a história antiga de dois rivais: Ariclenes Martins (Murilo Benício) e André Spina (Alexandre Borges). Respectivamente, conhecidos como Victor Valentim e Jacques Leclair.

A autora Maria Adelaide Amaral homenageia Cassiano Gabus Mendes (1929-1993) e mistura núcleos da primeira versão de Ti-ti-ti (1985) a outros personagens do dramaturgo, o que conferiu uma nova roupagem à história dos costureiros rivais que protagonizam a novela.

Inimigos de infância, eles criam personagens para conquistar o mundo da alta-costura. André é Jacques Leclair, um conceituado estilista da sociedade paulistana. Já Ari entra para o universo da moda na pele do misterioso espanhol Victor Valentim, inspirado nos delírios de Cecília (Regina Braga), uma moradora de rua.

Ela cria vestidinhos de boneca que viram croquis nas mãos de Luti (Humberto Carrão), filho de Ari. Os vestidos de Valentim conquistam a crítica e despertam a ira de Leclair. Jorge Fernando (1955-2019) assina a direção artística.

Além de Murilo Benício e Alexandre Borges, o elenco de Ti-ti-ti também conta com Jaqueline (Claudia Raia), Marta (Dira Paes), Beto (Tato Gabus Mendes), Thaísa (Fernanda Souza), Suzana (Malu Mader), Jorgito (Rafael Cardoso), Desireé (Mayana Neiva) e Stéphany (Sophie Charlotte).

Laços de Família está entrando na reta final com os capítulos sendo acelerados com cortes na edição para que a trama termine em março. A data da estreia da sua sucessora ainda não foi divulgada.

