Após punição por doping, Papagaio celebra chance de voltar à Academia de Futebol

Após longos 14 meses de punição por doping, Rafael Papagaio está liberado para enfim retornar à Academia de Futebol. Formado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante realizou teste para covid e exames durante os dois primeiros dias da semana.

Em outubro de 2019, durante período de empréstimo ao Atlético-MG, Papagaio testou positivo para hidroclorotiazida, um diurético de uso proibido. Pouco depois, o atacante seguiu para o Goiás, clube que defendeu em sua última partida como profissional, em novembro.

“Estou ansioso demais, louco para voltar aos treinos e muito feliz pelo título da Libertadores. Joguei com Menino, Patrick e Esteves na base e são caras excepcionais. Vê-los conquistando coisas que todos sonhamos deixa um gostinho de voltar melhor ainda e mostrar meu trabalho para fazer parte desse grupo vitorioso”, disse, ainda com futuro incerto.

Durante o período de punição por doping, impossibilitado de frequentar a Academia de Futebol, Papagaio conta ter realizado atividades de preparação física, nutrição e fisioterapia por conta própria. Vinculado ao Palmeiras até o final de 2023, ele disputou partidas pelo time principal em 2018 e chegou a fazer gol.

“Muita coisa mudou desde meu último jogo como profissional. O tempo passou rápido para algumas coisas, mas parecia que eu nunca mais voltaria a treinar ou jogar novamente. Mudei muitas coisas na minha vida, criei uma rotina no dia a dia”, disse Papagaio, pai da pequena Manuela, de nove meses, fruto da relação com a esposa Letícia.

“Minha mulher e minha filha foram as maiores responsáveis para que eu trabalhasse firme e confiasse em Deus que tudo daria certo. Agradeço a Deus por tudo que fez em minha vida e no homem que me tornou. Agora, é focar no trabalho para voltar a jogar novamente”, disse Papagaio.