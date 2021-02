Após quatro anos na prisão, ator muda de vida e vira vilão de Arcanjo Renegado · .

O ator Rogério Casanova passou por uma superação pessoal e reconstruiu a sua vida antes de se tornar o vilão Chucky em Arcanjo Renegado, série do Globoplay que estreia na próxima quinta-feira (4) na TV aberta. Ele foi preso em 2013 por envolvimento com tráfico de drogas e ficou encarcerado durante quase quatro anos.

Referência por bom comportamento na prisão, o artista se envolveu em projetos de inclusão quando cumpriu a pena. Ele fez parte da Segunda Chance, agência de empregos do grupo AfroReggae voltada para reintegração de ex-presidiários no mercado de trabalho.

Empolgado com o trabalho na Globo, Casanova se diz surpreso com a reviravolta que deu em sua vida. “Não acredito no que estou vivendo atualmente. Hoje, entendo que eu tinha que passar pelo que passei, apesar de não ser uma situação fácil. Acho que o mais importante foi nunca perder a fé, mesmo num momento em que não via nenhuma solução na minha frente”, declarou em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Aos 43 anos de idade, Rogério contou que nunca tinha pensado em ser ator, mas que teve a oportunidade de começar uma nova carreira por meio do AfroReggae.

“O José Junior [fundador do grupo e criador da série] me chamou um dia e disse que tinha um papel que tinha tudo a ver comigo. Ele queria que eu fizesse um teste. No início, achei que fosse brincadeira, mas fui lá e fiz. Fiquei chocado quando eles disseram que adoraram. Não aguentei e caí no choro de emoção na hora.”

A partir da série, ele passou a estudar teatro e sonha em se manter financeiramente apenas como ator. Enquanto isso, concilia o ofício com o trabalho de gerente de um restaurante no centro do Rio de Janeiro.

Agora, ele já tem um segundo projeto na TV engatilhado. Casanova foi escalado para a terceira e a quarta temporadas de A Divisão, também do Globoplay, em que interpretará um policial.