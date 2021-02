Após subir caçula para Série A do Brasileiro, técnico explica saída repentina e aposta em sucesso na elite

Após levar o Cuiabá pela primeira vez para a elite do Campeonato Brasileiro, o técnico Allan Aal deixou a equipe do Mato Grosso. Em entrevista ao ESPN.com.br. o treinador falou que gostaria de ter permanecido na equipe que terminou na quarta posição da Série B, mas garante não ter ficado magoado com a decisão.

“Eu prezo muito por um plano de carreira, e acredito que tudo tem que ser analisado de uma maneira fria e profissional para que você faça das tuas escolhas algo que supra as tuas expectativas e também a do clube que você trabalha. Por esse motivo, após conversas que tivemos junto com a diretoria, entramos num consenso que o melhor para mim e para o clube seria no momento a interrupção do ciclo. E o mais importante é que fizemos tudo de uma maneira muito transparente e amigável, deixando as portas abertas”, afirmou.

“Tanto a minha como a do clube também era [da permanência], pois criamos um ambiente muito bom e uma amizade enorme. Mas como falei anteriormente, a decisão tinha que ser tomada não em cima da emoção, mas sim da razão de ambos os lados”.

Após ser demitido do Paraná, o treinador chegou em novembro para a vaga de Marcelo Chamusca, que foi para o Fortaleza. A equipe estava na terceira colocação, com 37 pontos.

"A receptividade que tive dos atletas e de todos do clube foi acima da expectativa. Em pouco tempo já tínhamos a sensação de estarmos juntos há muito tempo, e isso foi fundamental para que o trabalho desse o resultado que deu", garantiu.

Alan enfrentou algumas dificuldades por causa da pandemia de coronavírus para manter no G-4 até o fim para conseguiu a vaga. O substituto de Aal ainda não foi anunciado.

Cuiabá/ Divulgação

“Foram jogos em cima de jogos, mas mesmo com pouco tempo soubemos aproveitar ao máximo e transmitir o que fosse possível de ideia de jogo para os atletas, e eles assimilaram muito rapidamente. A outra foi um surto de COVID que tivemos e perdemos de uma só vez 12 atletas, se não me engano. Inclusive eu também fiquei de fora. Quando chegamos tinham vários atletas voltando de lesão também, e mesmo com todas essas adversidades, o grupo deu uma reposta muito positiva e logo em seguida que isso tudo passou, o time se fortaleceu e fez ótimos jogos, com ótimos resultados”, afirmou.

“Acredito que os principais méritos foram a qualidade do trabalho e do grupo, o respaldo da diretoria e o ambiente de trabalho que tínhamos no dia a dia. Foram fundamentais. Você entrar para a história de um clube é algo maravilhoso, ver o quanto significou pra cidade e até mesmo pro estado ter uma equipe na Série A após 35 anos, é difícil descrever. Me sinto orgulhoso e privilegiado de ter feito parte dessa história e espero que se repita várias vezes durante toda minha carreira”.

O Cuiabá foi fundado como um club-empresa em 2001 por Gaúcho (ex-atacante de Flamengo e Palmeiras) e conseguiu subir toda as divisões nacionais.

“O Cuiabá é um dos poucos clubes do Brasil que cumpre religiosamente com seus compromissos em dia, e isso já é um diferencial a seu favor. Também tem uma boa estrutura no CT e que já está sendo melhorada para a disputa da Série A. Sempre conversamos com a diretoria que isso seria necessário. E como falei, pelo fato do clube ter uma administração de pessoas sérias e que veem o futebol com muita responsabilidade e pés no chão, tem tudo para fazer um bom campeonato, o que não é fácil. Mas, na minha visão, o mais importante é se firmar na Série A, fazer um campeonato seguro e sem riscos de rebaixamento”.

Com o acesso, o estado do Mato Grosso volta a ter um representante na elite do futebol brasileiro depois de 35 anos. O último havia sido o Operário de Várzea Grande, em 1986.