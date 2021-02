Após transa de mãe e filho, Gênesis traz castigo com destruição da Torre de Babel · .

A transa de Semíramis (Francisca Queiroz) com Ninrode (Pablo Morais) movimentou Gênesis. A soberba da humanidade em desafiar Deus com a Torre de Babel e o ato de incesto entre mãe e filho enfurecerá o todo-poderoso na novela bíblica da Record. O resultado será a destruição da obra humana com uma tragédia que terá muitas mortes em Sinear.

As últimas emoções da terceira fase da novela acontecerão nesta quinta (4). Alguns anos se passarão, e a Torre de Babel atingirá quase 15 andares. Porém, Deus não deixará que a ambição e a perversidade dos homens chegue ainda mais longe.

O todo-poderoso ensinará uma lição ao povo que preferiu seguir os ensinamentos de Lúcifer (Igor Rickli). O tinhoso manipulou Semíramis para fazê-la acreditar ser uma deusa e instigou a população a apoiar Ninrode em sua decisão de construir a Torre de Babel. O “anjo caído” sabia que seu pai iria se enfurecer com a rebeldia de sua criação.

Torre de Babel desabará nesta quinta (4)

A vingança parecerá parte de um filme e terror e deixará todos os moradores assustados. O dia virará noite, e o chão tremerá violentamente. A catástrofe fará a Torre de Babel se desfazer quase por completo.

Para piorar a situação, Deus fará questão de que a construção nunca mais seja erguida novamente. Ele mudará o idioma de todos, e os sobreviventes não conseguirão se entender.

Apesar da tragédia causada, a mulher de Cuxe (Marcelo Galdino) sofrerá o pior dos castigos. A personagem de Francisca Queiroz verá Ninrode morrer na confusão e perderá a única pessoa que amou.

