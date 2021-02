Apple TV+ tem o fim de semana de maior audiência desde seu lançamento

O Apple TV+ bateu um novo recorde de audiência, de acordo com fontes da própria empresa. Após 15 meses do lançamento, a plataforma teve o seu final de semana com maior número de visualizações.

Sem confirmar os números, o bom resultado do serviço de streaming foi impulsionado pela estreia de Palmer, um drama estrelado por Justin Timberlake e com Fisher Stevens (Seremos História?) na direção. O longa acompanha o ex-jogador de futebol americano Palmer (Timberlake), que retorna à sua cidade natal após cumprir pena de 12 anos por tentativa de homicídio. Lá, ele irá cuidar de um menino que vive com a mãe viciada em drogas e um namorado abusivo.

O filme atualmente está com 75% de aprovação da crítica e 91% do público no Rotten Tomatoes. Com Palmer, as novas temporadas de Servant, que tem produção de M. Night Shyamalan, e Dickinson também ajudaram a aumentar as visualizações no Apple TV+. Além disso, a série israelense Losing Alice contribuiu com os números internacionais para o serviço.

Filme com Justin Timberlake ajudou a impulsionar as visualizações.Fonte: IMDb/Reprodução

As próximas estreias no streaming da Maçã incluem Emancipation. Dirigido por Antoine Fuqua (Sete Homens e um Destino) e estrelado por Will Smith, o filme relata a história real de Gordon, que tenta escapar dos donos de escravos brancos do sul, para chegar ao norte dos EUA. Killers of the Flower Moon, faroeste dirigido por Martin Scorsese (O Irlandês) e estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, conta a história real de assassinatos de membros da tribo indígena Osage.

O Apple TV+ também terá as estreias de Swan Song com Mahershala Ali, Naomie Harris, Glenn Close e Awkwafina; Kitbag, de Ridley Scott e com Joaquin Phoenix; Sharper da produtora independente A24 e protagonizado por Julianne Moore; e Snow Blind com Jake Gyllenhaal.