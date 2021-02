‘Aqui é bi-Mundial e tem Copinha!’

Com o título do Palmeiras na Conmebol Libertadores, uma pessoa em especial sofreu em dose dupla: Marcelinho Carioca.

O ídolo do Corinthians, maior rival do campeão continental, prometeu ainda em dezembro, no Arena SBT, que se o Verdão levasse a taça, ele sairia pelado na Av. Paulista.

Após a conquista, jogadores do Palmeiras fizeram questão de cobrar o rival ainda na festa dentro de campo. Dois dias depois, Marcelinho se pronunciou e garantiu que cumprirá a promessa.

“Aqui não pipoca não, aqui vai para cima, aqui é bi-mundial, aqui é Corinthians… E tem Copinha! O Pé de Anjo vai para cima, decide”, disse o ex-jogador, provocando o Palmeiras, que nunca venceu a Copa São Paulo de Futebol Jrs.

O eterno camisa 7 do Corinthians disse que está em Brasília à trabalho, e por isso ainda não ‘desfilou’, mas garantiu que da próxima semana não passa: “Missão dada é missão cumprida. Vou sair pelado lá na Paulista”.