Arcrebiano alerta Kerline: ‘Você tem que jogar, abre o olho’ | casa BBB

Arcrebiano e Kerline conversam na área externa da casa sobre o voto que a sister deu no modelo e educador físico no primeiro Paredão do BBB21. “Por incrível que pareça, aquela briga com o Lucas (Penteado) foi defendendo você”, diz ele à sister e questiona se ela sabia disso. “Eu sei, eu imagino, mas assim… Eram as meninas só. Eram seis imunes. Meninas e Gil. As meninas que estão no meu quarto, as únicas que estavam disponíveis (para votar)”, fala ela sobre as opções para a votação.