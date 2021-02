Arcrebiano confidencia a Gilberto sobre Paredão caso pegue o Líder: ‘Não vou no foco’ | casa BBB

Na academia do BBB21, o papo entre Arcrebiano e Gilberto segue e o assunto da vez é o próximo Paredão. Os brothers especulam sobre quem indicariam e Gilberto questiona: “Você vai no foco ou vai por outro motivo?” O modelo não entende e Gilberto explica: “Tem dois focos, né? Lucas e Ju (Juliette)”. Arcrebiano confidencia: “Não, não vou no foco”. O doutorando em Economia diz acreditar que um dos dois irá para o Paredão e cita quem, para ele, não irá para a berlinda: “Carlinha (Carla Diaz), pelo que eu vi”.