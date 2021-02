Arcrebiano explica motivo de não beijar Karol Conká: ‘Preciso entender mais do jogo’ | casa BBB

Os dois seguem conversando, e Karol afirma que pediu para Thaís parar de votar nele e que a ameaçou: “Se não, eu voto no Fiuk”, brinca. “Então para de ser planta”, dispara o brother, afirmando o motivo de não ter beijado a cantora ainda: “Eu só não cheguei em você ainda porque eu levei 8 votos”.

A sister diz saber disso e segue ouvindo: “Eu preciso entender mais do jogo”. A dupla continua no assunto, e Arcrebiano quer saber de Karol lhe compreende: “Você entendeu? E se eu sair semana que vem, aí? Você fica sozinha aqui. Eu penso muito em você aqui”. A cantora afirma que pode ser eliminada antes do brother, que fala achar o oposto.