Arcrebiano para Thaís no BBB21: ‘Você está escondida’ | casa BBB

A conversa segue e o também educador físico afirma: “Se fosse votar pela pessoa que eu não tenho afinidade, poderia jogar Camilla, Pocah, mas elas estão no jogo, elas têm visão de jogo. Você é uma mulher aqui dentro que eu não estava vendo você como jogadora, e pessoas assim votam. Foi o que aconteceu comigo. Vamos supor que eu tomei empate lá no Confessionário e você vota em mim. Você desempata eu vou para o Paredão. E aí? Eu me ferro. Essa é a minha visão de jogo. Eu estava vendo você muito acolhida”.