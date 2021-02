Arcrebiano vence a Prova Bate e Volta ao pescar o peixe com rabo dourado e se livra da disputa do primeiro Paredão do BBB21. O peixe em questão estava no número 6. A ordem sorteada para os participantes jogarem foi Arcrebiano, Rodolffo e Sarah. Mas o modelo e educador físico escolheu o peixe com rabo dourado na primeira jogada.