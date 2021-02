Arena do Grêmio e Beira-Rio farão parte de campanha do Dia Mundial do Câncer

A Arena do Grêmio e o Beira-Rio foram escolhidos para fazer parte de campanha que marca o Dia Mundial do Câncer, nesta quinta-feira.

O instituto FEMAMA, que luta pela redução do número de mortes ocasionados pela doença, iluminará diversos pontos pelo Brasil com as cores azul e laranja, que marcam a campanha dessa data. O esporte também faz parte dessa causa, já que a atividade física é uma das ações que diminuem os fatores de risco da doença.



O Beira-Rio, casa do Inter, fará parte da campanha da FEMAMA (Foto: Divulgação/Internacional)

Em Porto Alegre, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio serão iluminados com as cores azul e laranja, como parte da luta pela causa.

O Grêmio joga nesta quarta-feira, contra o Santos, ás 16 horas (de Brasília), enquanto o Internacional visita o Athletico-PR nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília).