Armado, Orlando faz Capitu e Fred verem o ‘capeta’ de perto · .

Fred (Luigi Baricelli) e Capitu (Giovanna Antonelli) viverão momentos de tensão nas mãos de Orlando (Henri Pagnoncelli) em Laços de Família. Maurinho (Luiz Nicolau) avisará o ricaço de que os dois subiram juntos para o apartamento dela. Armado, o cliente abusivo achará que está sendo traído, invadirá o local e fará os pombinhos verem o “capeta” de perto.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Capitu e Fred chegarão ao mesmo tempo no prédio onde moram. A jovem perguntará sobre Camila (Carolina Dieckmann), e ele começará a contar como a irmã está. Os dois entrarão no edifício, conversando, e Maurinho, que estará passando pelo local, observará a cena de longe.

Ele ligará imediatamente para Orlando e o xingará de corno. “Você vai ser visto logo, logo, com um monte de galho na cabeça. Posso estar enganado, mas acho que a Capitu está te botando um belo par de chifres. Acabei de ver ela entrando em casa com o bom samaritano do Leblon, o Fred. Só os dois. Cheios de intimidade… Pelo que sei, os pais dela viajaram. Tire suas conclusões”, fofocará o malandro.

Irado, Orlando decidirá ir até o apartamento. Enquanto isso, Fred se oferecerá para fazer companhia a Capitu. Ele perguntará se ela vai mesmo morar com o cliente rico. O professor tentará beijá-la, mas a garota de programa recuará.

O personagem de Henri Pagnoncelli invadirá o prédio e surpreenderá a prostituta ao aparecer no apartamento dela. Ele perguntará o que o “garotão” está fazendo lá.

Proprietário?

“A Capitu é minha. Tá comigo agora”, afirmará Orlando. Preocupada, Capitu mandará Fred ir embora para evitar confusão, mas ele não se intimidará. “Ela é sua? Por acaso, você tem o certificado de propriedade dela?”, perguntará o filho de Helena. “Comprei, paguei caro, um preço que você jamais vai poder pagar”, provocará o mau-caráter.

Fred perderá a paciência e partirá para cima do rival, mas a personagem de Giovanna Antonelli se colocará entre os dois. O professor reafirmará que Orlando não é dono da sua amada, mas o cliente debochará dele, provocando mais briga. “Tô de olho em você faz tempo. Dá o fora, sai do caminho da Capitu. Se manda!”, gritará o perverso.

Mas Fred não se acuará, empurrará o inimigo na parede, o jogará por cima da mesa de jantar e dará um soco nele. Orlando cairá, mas levantará já apontando uma arma para os dois. Assustada, Capitu pedirá a ele que abaixe o revólver, mas o ricaço estará ainda mais transtornado.

“Diz pro garotão que ele tá prestes a sair da tua lista definitivamente. Agora, você vai ficar. Vamos ver até onde vai essa coragem. Algo me diz que você não tá com toda essa coragem, não”, alfinetará Orlando.

Ele só será interrompido porque o porteiro avisará vizinhos sobre a presença do vilão no prédio, e os moradores tocarão a campainha do apartamento de Capitu para saber se está tudo bem. Os três fingirão normalidade para despistar os curiosos.

De volta ao apartamento, Orlando continuará apontando a arma para Fred e o humilhará dizendo o quanto desembolsa para manter Capitu só para si. “É a mulher de US$ 1 milhão. Quer entrar no leilão? A gata é minha. E, se entrar no meu caminho, eu acabo com você”, ameaçará o malvado.

