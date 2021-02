Arthur é o novo líder do BBB21; saiba quem ele mandou para a xepa · .

Arthur Picoli é o novo líder do BBB21. O preparador físico venceu a prova de resistência ao lado de Projota, e os dois decidiram ao vivo nesta sexta-feira (5) quem ficaria como o soberano e quem teria o prêmio. O rapper optou por faturar R$ 10 mil, além de ganhar um ano de lanches grátis da patrocinadora da atividade. Já o outro integrante da dupla se tornou o líder da casa.

A primeira decisão de Arthur foi mandar dez participantes para a xepa, a cozinha que tem a alimentação mais restrita, e escolher outros nove privilegiados para o VIP.

Foram para a xepa Fiuk, Thaís Braz, Sarah Andrade, Camilla de Lucas, Gilberto Nogueira, Juliette Freire, João Luiz Pedrosa, Rodolffo Matthaus, Pocah e Lucas Penteado.

Sendo assim, além da dupla vencedora, estão no VIP Acrebiano Araújo, Karol Conká, Carla Diaz, Nego Di, Lumena Aleluia, Viih Tube e Caio Afiune. Além de contarem com uma variedade maior de alimentos, eles têm acesso ao quarto do líder.

