Arthur é o segundo Líder do BBB21 | PROVA DO LÍDER MCDONALD’S

Projota ficou com o prêmio de R$10 mil e também 1 ano de Golden Gift Card do McDonald’s.

A Méqui Box é o jeito mais fácil e econômico de pedir um Méqui pra sua galera. Tem Méqui Box pra duas, 3 ou até 4 pessoas. E a parte boa é que além de garantir um Mecão pra todo mundo, você economiza até 30% no seu pedido. Pra comemorar que o Méqui tá no BBB, agora tem também a Méqui BBBox do Líder, pra quando bater aquela Big Fome, e a Méqui BBBox dos Brothers, pra quem tá com estaleca curta. Confere lá no app do Méqui.