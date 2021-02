Arthur e Projota vencem a prova de resistência após seis horas · .

Após seis horas de prova de resistência no BBB21, Arthur Picoli e Projota conquistaram a liderança nesta sexta-feira (5). A dupla levou a melhor nos quesitos agilidade e atenção. Agora os participantes terão que decidir quem ficará com o título de líder da semana e quem ganhará um prêmio, que ainda não foi anunciado.

Durante a dinâmica, os brothers e sisters precisavam montar um box com produtos da rede de fast food que é uma das patrocinadoras do reality show. A primeira dupla eliminada da prova foi Karol Conká e Arcrebiano de Araújo após duas horas de disputa.

A prova chegou ao fim à 5h40 com duas duplas sendo eliminadas de uma só vez. Gilberto Nogueira e Sarah Andrade e Lumena Aleluia e Nego Di se confundiram ao pegar os produtos e perderam a disputa.

Projota e Arthur comemoraram muito o sucesso na segunda prova de lideraça da edição. Os dois se jogaram na piscina logo após a confirmação da vitória, rezaram e se abraçaram.

Antes do resultado, saíram da competição, nesta ordem: Karol Conká e Arcrebiano; Juliette e Viih Tube; Carla Diaz e Thaís; Camilla e João Luiz; Pocah e Fiuk; Caio e Rodolffo.

Jogo sujo

Sarah teve um ataque de “sincericídio” logo depois de perder a disputa. A companheira de Gilberto assumiu que ficou feliz com a vitória de Projota e Arthur e que fez de tudo para atrapalhar Lumena na prova.

O “jogo sujo”, como ela mesma definiu, tinha um motivo: aumentar suas chances de sair da Xepa e comer melhor na próxima semana de confinamento.

“Vocês mereceram, porque eu estava jogando sujo real. Não queria que eles [Lumena e Nego Di] ganhassem. Porque, para mim, tinha que ser ou a gente ou vocês. Atrapalhei tudo o negócio dela porque falei assim: ‘Não vou comer mal de novo a semana inteira’. Se eles ganhassem, a gente ia ficar de novo na Xepa, falei: ‘O quê? Dane-se!'”, pontuou a consultora de marketing digital.

Enquanto isso, o instrutor de crossfit prometeu ajudar o jogo do colega capixaba nos próximos dias, já que poderá ocupar o posto do líder ou influenciar diretamente as decisões tomadas pelo brother poderoso da semana.

Dinâmica da semana no BBB21

No programa de quinta (4), Tiago Leifert também explicou como será a dinâmica dos próximos dias de jogo. Além do indicado do líder e da casa, outros dois participantes serão mandados para o paredão pelo big fone, que vai tocar três vezes –uma na sexta, no ao vivo do programa, e outros duas no domingo: às 10h e às 18h.