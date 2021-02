Artilheiro do Operário na Série B, Ricardo Bueno renova contrato até o fim de 2022

O Operário anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do atacante Ricardo Bueno. Artilheiro da equipe na Série B com nove gols em 18 jogos, o jogador estendeu seu vínculo com o clube até o final de 2022.

Ricardo Bueno tem 33 anos e chegou ao Fantasma em novembro de 2020, após passagem pelo Buriram United, da Tailândia. O centroavante rapidamente conquistou a titularidade e terminou a temporada como um dos goleadores ao lado de Douglas Coutinho, que foi emprestado ao Al-Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

O ARTILHEIRO FICA! ⚽ Ricardo Bueno renovou com o Fantasma até o fim de 2022! 👻⚫⚪ 🎥 Imagens: Premiere pic.twitter.com/54D10aNCIT — Operário Ferroviário (@OFECoficial) February 1, 2021

Com o atacante, o Operário fez boa campanha na Segundona e terminou com 57 pontos na oitava colocação. A equipe vai disputar o Campeonato Paranaense e novamente a Série B na próxima campanha.

O Fantasma retorna aos gramados no dia 28 de fevereiro, quando enfrenta Ajuriz às 16 horas, no Estádio Germano Kruger, pela primeira rodada do Estadual.