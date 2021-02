As escolas literárias e principais autores

A literatura brasileira tem desenvolvimento a partir dos textos descritivos de viajantes sobre a terra recém-descoberta. Os documentos escritos eram destinados à coroa portuguesa e são classificados como conteúdos informativos sobre a natureza e os habitantes da colônia. Esse período é denominado como Quinhentismo.

A história da literatura brasileira está dividida desde o período de descoberta, em 1500, até a independência, em 1822. Abaixo segue em ordem cronológica das escolas literárias com os respectivos anos:

Período Colonial

Quinhentismo (1500 – 1601)

Barroco (1601- 1768)

Arcadismo (1768 1836)

Período Pós-Colonial (Independência)

Romantismo (1836- 1881)

Realismo e Parnasianismo (1881-1893)

Simbolismo (1893-1922)

Pré-Modernismo (1902-1922)

Modernismo (1922-1945).

Literatura brasileira: marco inicial

O Quinhentismo não é visto como uma escola da literatura brasileira, por se tratar de relatos de viajantes portugueses sobre a terra recém-descoberta. No entanto, esses são os primeiros documentos que fazem parte da história inicial do Brasil.

Esse período revela a produção de textos com explicações sobre os aspectos naturais do Brasil e, também, descrições sobre os povos que aqui viviam. A Carta de Pero Vaz de Caminha escrita para Manuel I de Portugal foi o primeiro documento.

A literatura do Quinhentismo

A literatura do Quinhentismo está classificada como literatura informativa e de catequese.

Literatura informativa: cartas e documentos que descreviam a natureza e os habitantes da colônia.

Literatura de catequese: textos de jesuítas com o objetivo de catequizar os índios. O principal exemplo: Padre José de Anchieta.

Características textuais do Quinhentismo

As Principais características textuais do Quinhentismo, são as seguintes:

Textos descritivos (relatos sobre a terra recém-descoberta)

Uso de adjetivos exagerados sobre a colônia (com o objetivo de povoar o território)

Linguagem didática: textos de jesuítas para catequizar os índios ao catolicismo

O Barroco no Brasil

Umas das principais escolas literárias do Brasil é o Barroco que teve o marco inicial no século XVII. Teve expansão através dos jesuítas que tinham como objetivo inicial catequizar os índios. Contudo passaram a difundir a fé também aos povos das cidades.

O contexto europeu

O Barroco teve início na Itália no século XVI e permaneceu até meados do século XVIII. O contexto dessa escola literária é marcado pelas influências trazidas pelo Renascimento e também pela Reforma Protestante no século XVI.

Barroco surgiu dentro de uma tensão ainda vivenciada entre os ideais humanistas (o homem é o centro de tudo) e os ideais católicos (Deus é o centro de tudo). Além disso, a crítica aos católicos, realizada por Martinho Lutero por meio da Reforma protestante, assim como o Renascimento (movimentos artístico, intelectual e político fortes), foram outros fatores que influenciaram a crise de imagem da igreja.

Diante disso, a Igreja Católica iniciou o movimento denominado de Contrarreforma (1517). O intuito foi responder à Reforma Protestante e também reorganizar o seu contexto teológico e político. O Barroco, portanto, surgiu como uma arte religiosa.

Autores do Barroco

O Padre Antônio Vieira, através das prosas desenvolvidas, é um dos principais nomes quando falamos de Barroco no país. Na poesia barroca, o nome referência é o de Gregório de Matos Guerra, que é visto como um dos autores mais importantes da época. Além dele, também temos Bento Teixeira, que produziu o poema Prosopopeia e marcou em 1601 o início do Barroco no Brasil.

Caraterísticas textuais do Barroco

Linguagem subjetiva (uso de figuras de linguagem)

Pensamentos duais (fé e razão)

Uso de detalhes

Dramaticidade

Exagero

O Arcadismo na literatura brasileira

O Arcadismo, uma das escolas da literatura brasileira, diferente do Barroco, tem como característica a racionalidade. No Brasil, iniciou na metade do século XVIII e teve como destaque o estado de Minas Gerais, em decorrência do contexto econômico com a descoberta do ouro.

Características textuais do Arcadismo:

Escritos sobre a valorização a natureza

Bucolismo: literatura que exalta os costumes rurais e a vida no campo

Principais autores

Cláudio Manuel da Costa (1729-1789)

José de Santa Rita Durão (1722-1784)

Romantismo

O Romantismo teve início no Brasil em 1870. O sentimento de patriotismo influenciou a primeira fase dessa escola literária devido independência da colônia, em 1822.

O Romantismo no Brasil é classificado em três fases:

Primeira fase: os textos continham aspectos nacionalistas em razão da independência da colônia

Segunda fase: apresentou características com temas sobre morte, escravidão e amor impossível

Terceira fase: marcada pelas preocupações políticas e sociais

Principais autores do Romantismo

Gonçalves Dias (1823-1864)

Álvares de Azevedo (1831-1852)

Castro Alves (1847-1871)

José de Alencar (1829-1887)

Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882)

A literatura brasileira no Realismo

O Realismo surgiu no país em 1881, na segunda metade do século XIX. A literatura brasileira “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis é a principal obra que marcou o início do Realismo no país.

Diferente do Romantismo, com o uso exagerado da subjetividade, a linguagem direta e objetiva são as principais características do Realismo. Essa escola literária tinha como temas centrais as críticas à sociedade da época, principalmente à burguesia e os cenários urbanos.

Principais autores do Realismo

Machado de Assis (1839-1908)

Raul Pompéia (1863-1865)

Artur Azevedo (1855-1908)

O Parnasianismo

O Parnasianismo, uma das escolas da literatura brasileira, teve início no país em 1882. Nele, a preocupação era com o preciosíssimo, ou seja, havia um “culto a forma”, as poesias são descritivas e ricas em detalhes. Existe, portanto, uma valorização a estrutura estética. Diferente da subjetividade do Romantismo, o Parnasianismo apresenta os fatos e os personagens como são.

Principais autores do Parnasianismo

Teófilo Dias (1854-1889)

Alberto de Oliveira (1857-1937)

Raimundo Correia (1859-1911)

Olavo Bilac (1865-1918)

Francisca Júlia (1871-1918)

Naturalismo e Simbolismo

O Naturalismo surgiu no Brasil no final do século XIX e preocupava-se em expressar a realidade e os problemas sociais da época. Além disso, tem como característica a linguagem coloquial e o determinismo (o homem é produto do meio). Publicada em 1881, “O Cortiço” do autor Aloísio de Azevedo, um clássico da literatura brasileira, é visto como a obra chave do naturalismo no país.

Principais autores do naturalismo

Raul Pompéia (1863-1895)

Aluísio de Azevedo (1857-1913)

Adolfo Caminha (1867-1897)

O Simbolismo, por sua vez, surgiu no Brasil em 1893. Diferente do Realismo e Naturalismo, os textos simbolistas apresentam a subjetividade como principal característica. A estética textual é marcada pelo uso da aliteração e assonância (musicalidade para os poemas através de repetições).

Principais autores do simbolismo

Cruz e Sousa (1861-1898)

Alphonsus de Guimarães (1870- 1921)

Augusto dos Anjos (1884-1914)

Pré-modernismo e o modernismo

O pré-modernismo começou no país na década de 1910 e 1920, ou seja, em uma época marcada por conflitos como: As Revoltas da Chibata, Vacina e Canudos. Diante disso, o contexto social influenciou artistas a expressarem nas artes temas sobre os problemas sociais dos brasileiros.

O pré-modernismo não é considerado como uma escola da literatura brasileira. Isso acontece em razão das suas características textuais apresentarem misturas das escolas anteriores. No entanto, foi um período importante para a história da literatura nacional.

Principais autores do pré-modernismo

Euclides da Cunha (1866-1909)

Graça Aranha (1868-1931)

Monteiro Lobato (1882-1948)

Lima Barreto (1881-1922)

O modernismo, por sua vez, é um dos mais importantes momentos para a história da literatura brasileira. Foi caracterizado pelo rompimento com as escolas tradicionais e pela liberdade estética.

O Modernismo teve influências na Semana de Arte Moderna, em 1922 (evento voltado à apresentação artístico-cultural). Ele está dividido em três momentos: primeira geração (1922-1930), segunda geração (1930-1945) e terceira geração (1945-1960).

Características do modernismo

Rompeu com as escolas tradicionais

Apresentou liberdade estética (diferente do simbolismo)

Os textos continham versos livres

Os textos valorizavam a cultura do Brasil

Principais autores do modernismo