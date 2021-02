As Vozes Verbais: você sabe indentificá-las?

As Vozes Verbais: entenda de uma vez!

Voz Verbal é aquela forma que o verbo assume para denotar se a ação verbal é praticada ou sofrida pelo sujeito.

Existem três tipos de vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Os três tipos costumam aparecer bastante em questões de português, especialmente nos concursos públicos e na prova do ENEM.

Por isso, é essencial que você entenda bem como cada voz pode aparecer e como elas devem ser utilizadas.

O artigo de hoje vai trazer os principais tópicos dentro desse assunto que você precisa dominar para ter um bom desempenho na prova de português.

A Voz Ativa

A Voz Ativa de um verbo acontece quando o sujeito é o polo inicial da ação, ou seja, o sujeito é agente/ativo.

Exemplo: O aluno resolveu todas as questões.

Nesse exemplo, temos um sujeito (o aluno) e ele realiza o ato de resolver as questões.

A Voz Passiva

Se o sujeito é o polo final da ação, ou seja, se sobre o sujeito recai a ação praticada por outro agente, dizemos que a voz do verbo é passiva.

Exemplo: Todas as questões foram resolvidas pelo aluno.

Nesse exemplo, as questões são resolvidas por alguém (elas não realizam nenhuma ação).

Atenção: A Voz Passiva também pode ser classificada em outras duas categorias – voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vamos ver os dois tipos:

Voz Passiva Analítica

A estrutura mínima da voz passiva analítica consistem em um sujeito passivo e um predico com o auxiliar ser seguido do verbo principal no particípio.

Exemplo: Dumont inventou o avião (Ativo)

Transformação:

O avião foi inventado por Dumont (VPA)

A transformação de voz ativa para voz passiva analítica requer o aparecimento de um VERBO A MAIS na oração.

Para fixar: eu tenho uma VPA quando, ao transformar a frase de VA para VP, um verbo a mais aparece.

Mais exemplos:

O prefeito inaugura o viaduto (VA)

O viaduto é inaugurado pelo prefeito (VPA)

?O prefeito deveria ter inaugurado o viaduto (VA)

O viaduto deveria ter sido inaugurado pelo prefeito (VPA)

Voz Passiva Sintética

A estrutura mínima da voz passiva sintética é composta por um VTD (verbo transitivo direto) ou VTDI (verbo transitivo direto e indireto) acompanhado de um pronome apassivador se.

Exemplos:

Resolveu-se a questão

Resolveram-se as questões

Como pode-se observar, o verbo da VPS se flexiona de acordo com o sujeito.

A Voz Reflexiva

Por fim, existe a voz reflexiva, quando o sujeito é o agente da ação que ele mesmo sofre.

Exemplo: A cozinheira feriu-se com a faca

Eu me dei mais uma chance

Existe também mais um tipo de voz reflexiva: a voz reflexiva recíproca: ela aparece quando ocorre ação recíproca e requer dois agentes.

Exemplo: Eles se deram as mãos