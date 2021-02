Asquenaz de Gênesis já foi vendedor e garçom por falta de trabalhos como ator · .

Intérprete de Asquenaz em Gênesis, da Record, Daniel Dalcin já foi vendedor e garçom fora da televisão. Incansável, o artista de 35 anos não gosta de ficar parado e vê benefícios em outros ofícios. Além de ajudar na renda, ele pode se preparar para algum futuro personagem. “Sempre que o trabalho de ator estiver escasso, vou me aventurar em outras áreas e profissões”, diz.

“Assim, enriqueço o meu lado ator e poderei fazer outros personagens. Isso me encanta na carreira de ator. Com os personagens, podemos ter todas as profissões”, completa.

Em 2014, enquanto trabalhava como vendedor, Dalcin foi fotografado no balcão de uma loja em um shopping de Niterói, no Rio de Janeiro. A experiência como garçom é mais recente. Em maio de 2020, com as gravações de Gênesis paralisadas pela pandemia, ele assumiu a creperia da família em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Lá, fez de tudo, serviu os clientes, ficou no caixa e até ajudou a preparar os crepes.

No ar como Asquenaz no drama bíblico, Dalcin celebra seu retorno à emissora que o lançou como ator. Em 2006, ele atuou em Vidas Opostas, na Record. Depois, integrou o elenco de Amor e Intrigas (2007).

“Foi gratificante ver o crescimento que a Record teve nesses 15 anos. Digo em toda a sua estrutura: estúdios, locações e produção. Tive a sorte de reencontrar diretores que fizeram parte da minha estreia há 15 anos. O diretor da novela, Edgard Miranda, também me dirigiu em Vidas Opostas”, observa.

Após a passagem pela Record, ele foi para a Globo e se destacou como Alex em Malhação (2009), e atuou nas produções Insensato Coração (2011), Lado a Lado (2012) e Êta Mundo Bom! (2016).

Gênesis dá lição sobre ambição

De volta à Record, ele dá vida a Asquenaz, filho de Gomer (Giuseppe Oristanio), um rapaz forte e corajoso que se deixa ser influenciado por Semíramis (Francisca Queiroz), que se autointitula deusa. Ele passa a questionar o pai sobre os caminhos de Deus. Para o artista, o enredo tem como missão conscientizar o público sobre cobiça e poder.

“Histórias de erros no passado costumam se repetir no presente. Que a nossa história de Babel [terceira fase da novela] sirva de exemplo para o mundo. Ambição e ganância sempre terão consequências catastróficas, independentemente de tempo ou espaço”, analisa.

“Meu personagem vai errar por conta da ambição de construir algo [a torre de Babel] sem a estrutura correta. Um trabalho feito às pressas, no qual homens de todos os povos fazem parte da construção. Meu personagem tem a função de tocar o espectador com esse equívoco da ambição”, considera.

Além dos estudos bíblicos, Dalcin precisou se aperfeiçoar em outras técnicas para dar vida ao caçador sagaz. A preparação foi árdua, com trilhas e corridas de grandes distâncias. “Também treinei com corda, em alta performance, no estilo boxeador, para que eu pudesse ganhar massa muscular”, conta.

Ele entrega ainda que uma arte do circo o ajudou a compor o personagem: os malabares. “Aprendi no teatro por se tratar de uma técnica circense. Sempre uso antes de entrar em cena porque aumenta a minha visão periférica. Me ajudou no caso de atirar facas de uma mão para a outra”, revela.

Após Gênesis, o artista quer investir no cinema. No ano passado, ele gravou o curta Alcateia, que foi selecionado para concorrer no festival internacional My Rode Reel, da Austrália. Na história, seu personagem tenta sobreviver a um mundo dizimado por uma pandemia no ano de 2030.

Outro projeto certo é o teatro. Em julho, ele estreia a peça Ciúme, de Walcyr Carrasco. No elenco, estão Kayky Brito, Aisha Jambo e Rodrigo Candelot.

Confira publicações de Daniel Dalcin sobre os trabalhos como vendedor e garçom:

Veja cenas de Daniel Dalcin em Gênesis: