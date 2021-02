Assista aos gols da vitória do Flamengo sobre o Sport pelo Brasileirão

Sem margem para erros, o Flamengo deu mais um passo na briga pelo título brasileiro nesta segunda-feira. Na Ilha do Retiro, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Sport por 3 a 0, reassumiu a vice-liderança da competição e se manteve a quatro pontos do líder Internacional. Gabigol, Bruno Henrique e Pedro marcaram os gols do Rubro-Negro na partida.

Jogadores do Fla comemoram um dos gols (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)