Astro de Galera do Barulho, Dustin Diamond morre após complicações de câncer · .

Dustin Diamond, astro teen de Galera do Barulho (1989-1992), morreu nesta segunda-feira (1º), aos 44 anos. Ele foi vítima de complicações de um câncer, após encontrar metástase no nível quatro da doença no início de janeiro. De acordo com seus representantes, o ator não sofreu e estava na companhia da namorada.

Segundo o portal TMZ, a condição do ator piorou nas últimas semanas, após o diagnóstico do tumor maligno. Ele havia sido retirado das máquinas que o ajudavam na respiração e estava recebendo cuidados paliativos.

No dia 15 de janeiro, Diamond descobriu que estava com carcinoma no quarto estágio, o que normalmente é descrito como metástae de câncer no pulmão. O diagnóstico foi considerado tardio, já que o ator se recusou a fazer os exames anteriormente.

Câncer no estágio quatro significa que a enfermidade já se espalhou pelo corpo, e a opção de tratamento é a que menos causar sofrimento ao paciente. As chances de cura são mínimas. A família de Diamond tem histórico da doença, e sua mãe também foi vítima do mesmo tumor.

Diamond chegou ao estrelato ao integrar o elenco principal de Galera do Barulho (Saved by the Bell, no original). Ele interpretou o nerd Samuel “Screech Powers” nas quatro temporadas da atração. O ator ainda reviveu o personagem nos derivados Saved by the Bell: The College Years (1993-1994) e Saved by the Bell: The New Class (1994-2000).

Em 2020, o serviço de streaming Peacock exibiu um novo revival da série teen, que contou com um novo elenco e o retorno de diversos personagens da original. Envolvido em polêmicas ao longo da carreira, Diamond ficou de fora da atração, e Screech foi brevemente citado uma única vez.

divulgação/nbc