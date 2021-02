ATACADÃO abre 650 vagas de emprego no Rio Grande do Sul

Boa notícia para quem está em busca de recolocação profissional: a maior rede de atacadista do Brasil está recrutando profissionais para atuar em suas lojas no Rio Grande do Sul. Com mais de 50 mil colaboradores em todo o país, o Atacadão acaba de anunciar a abertura de 650 novos postos de trabalho no estado.

Considerada uma das maiores e melhores empresas do Brasil, a rede oferece oportunidades para atuação nas unidades Ceasa, no bairro Anchieta, em Porto Alegre, e nas lojas de São Leopoldo, na Região Metropolitana da Capital e Caxias do Sul, localizadas na Serra Gaúcha. Os estabelecimentos faziam parte da rede Makro e estão em processo de conversão de marca.

As vagas abertas são para as funções de operador de empilhadeira, técnico de manutenção, auxiliar de manutenção, auxiliar de informática, líderes de setor, cartazista, fiscal de prevenção e perdas, auxiliar de frente de caixa, operador de caixa e repositor.

De acordo com a empresa, não é preciso ter experiência prévia na função e há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Além disso, a rede disponibiliza vagas para pessoas com deficiência, promovendo a diversidade e inclusão social.

Como se candidatar

Para concorrer a qualquer uma das vagas, os interessados devem enviar currículo por e-mail, para os endereços [email protected] (loja de Porto Alegre), [email protected] (loja de São Leopoldo) e [email protected] (loja de Caxias do Sul).

Devido à pandemia de Covid-19, somente serão aceitas candidaturas realizadas on-line, em razão das restrições impostas à região.