Athletico-PR comunica e lamenta morte do ídolo Nilson Borges

O Athletico-PR comunicou nesta quarta-feira que o ex-jogador e ídolo do clube Nilson Borges faleceu na manhã do mesmo dia. Além do Furacão, outros clubes, atletas e ex-jogadores lamentaram a morte e deixaram mensagens de condolência.

“Seu Nilson” tinha 79 anos e foi ponta-esquerda da equipe paranaense, também com passagem pelo rival Coritiba. Conquistou o Campeonato Paranaense de 1970, trabalhou nas categorias de base e formação do Athletico, além de técnico e, atualmente, auxiliar do time profissional.

Camisa 1⃣1⃣ no centro do gramado.

Comissão técnica e jogadores de mãos dadas.

Oração ao craque Nilson Borges.

Uma justa homenagem ao nosso ídolo, antes do início de treino de hoje!

🙏⚽️#NilsonBorges #Athletico pic.twitter.com/e7amiEn6mz — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 3, 2021

Rival do Athletico, o Coxa também se solidarizou. Ídolo da equipe alviverde, Alex disse em suas redes sociais: “Um dos patrimônios do futebol paranaense faleceu. Descanse em paz, Bocão!”.

Campeão com o Furacão, Tiago Nunes também lamentou na internet: “Mestre Nilson Borges nos deixou hoje aos 79 anos! Obrigado por poder compartilhar de seus bons conselhos! Deus abençoe a família e os amigos”, disse o treinador.