Atlético-GO x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Em confronto direto na luta por uma vaga na Copa Libertadores, Atlético-GO e Santos se enfrentam na noite deste sábado, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly. As duas equipes estão separadas por um ponto apenas. O Peixe é o 11º colocado, com 46 pontos, enquanto o Dragão é o 13º, com 45.

Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro

DRAGÃO PODE CONTAR COM LEI DO EX

Para o duelo deste sábado, o técnico Marcelo Cabo terá um retorno importante. O atacante Zé Roberto retorna de suspensão e será titular contra o Peixe. Principal referência de ataque da equipe, ele foi um desfalque sentido na última rodada, derrota para o Red Bull Bragantino. Zé Roberto teve uma passagem sem brilho pelo Santos B em 2017.

PEIXE SEM MARINHO

O técnico Cuca não terá seu principal jogador na partida deste sábado. O atacante Marinho ainda está em transição, se recuperando de edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que já o tirou da última partida.

Em compensação, Soteldo trabalhou normalmente e volta ao time depois de desfalcar o Peixe no empate em 3 a 3 diante do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X SANTOS

Data e horário: 06 de fevereiro de 2021, às 21h

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Eder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Matheus Vargas; Janderson, Wellington Rato, Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo

Suspensos: –

Fora: Roberson (lesionado)

SANTOS

​John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Alison e Lucas Braga (Jean Mota); Arthur Gomes, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca

Suspensos: Sandry e Madson

Fora: Marinho, Carlos Sánchez e Raniel (lesionados)