Atlético-MG acelera conversas e prepara ‘operação Sampaoli’ contra assédio da Europa

O Atlético-MG trabalha nos bastidores para evitar a perda do técnico Jorge Sampaoli. Conforme antecipado por Vinicius Nicoletti, repórter dos canais ESPN, o Olympique de Marselha tem o argentino como primeira opção para ocupar a vaga deixada por Andre Villas-Boas, demitido do comando do clube francês nesta semana.

Ainda de acordo com o repórter, o Olympique de Marselha realizou sondagens a respeito do salário e da multa rescisória do treinador, que é de 800 mil dólares, cerca de R$ 4,3 milhões.

Mesmo se tratando da concorrência de um time europeu, o Atlético-MG prepara uma verdadeira operação para convencer o argentino a permanecer na Cidade do Galo. Ainda de acordo com informações de Vinicius Nicoletti, a direção do time mineiro tentará ‘seduzir’ Sampaoli com um aumento nas premiações em caso de títulos na temporada 2021.

Além disso, com as contratações de nomes como Hulk, que estava livre no mercado e era alvo de clubes europeus e do próprio Palmeiras, ainda há também a real possibilidade de contratar o craque Nacho Fernández, do River Plate.

Além deles, os reforços ainda não parariam por aí, uma vez que o Galo segue em busca de reforços também para o sistema defensivo.

Por fim, a Arena MRV, que deve ser inaugurada em meados de 2022 como novo estádio do Atlético-MG, é outro ativo do clube para seduzir o treinador argentino. O Galo vislumbra o local como uma grande oportunidade de arrecadação de dinheiro com bilheteria e venda de produtos do clube.

O interesse do Atlético-MG em manter Jorge Sampaoli por mais tempo vem até mesmo antes do interesse do Olympique de Marselha. Segundo informações de Vinicius Nicoletti, a diretoria atleticana trabalhava há algumas semanas para estender o vínculo com o técnico, que tem contrato até o final de 2021 com o Galo.