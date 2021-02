Atlético-MG mira Rafinha e quer novo ‘pacotão’ de reforços para a próxima temporada

Com as chances de título no Brasileirão menores após a derrota para o Goiás na última quarta-feira, o Atlético-MG já projeta a temporada 2021 no futebol brasileiro e com pensamento em grandes reforços.

Time que mais contratou no Brasil – mesmo na pandemia – em 2020, o Galo tenta reforçar o elenco de Jorge Sampaoli para a próxima temporada, mesmo sem a certeza de que o técnico, que possui proposta do Olympique de Marselha, vai ficar. O próprio argentino pediu à diretoria jogadores mais experientes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Segundo apurou a ESPN, o lateral direito Rafinha, ex-Flamengo, que estava no Olympiacos, da Grécia, está em negociações.

Hulk, que estava no futebol chinês, já chegou ao Atlético e será apresentado oficialmente nesta sexta-feira. O meia Nacho Fernandez, do River Plate, está a detalhes de ser anunciado. E Dodô, lateral esquerdo ex-Cruzeiro e hoje sem clube, está perto de fechar para ser reserva de Guilherme Arana.

As prioridades do Atlético são trazer um zagueiro, um meio-campista e um atacante.

O Galo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 60 pontos ganhos e está próximo de garantir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Conmebol Libertadores.