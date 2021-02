Atlético-MG não consegue superar retranca do Goiás, perde e pode ver liderança mais distante

Jogando fora de casa na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG sofreu uma dura derrota por 1 a 0 para o Goiás nesta quarta-feira.

O gol do Goiás foi marcado por índio, aos 28 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Essa foi a única finalização do Goiás durante mais de 80 minutos na partida. No fim, o esmeraldino teve 3 finalizações.

Mesmo com a posse de bola durante 77% do tempo e com 17 finalizações, o time de Jorge Sampaoli não conseguiu furar a retranca goiana.

O resultado é péssimo para as pretensões de título do Atlético-MG. O Galo fica nos 60 pontos em terceiro e pode ver Flamengo (61) e Internacional (65), que jogam nesta quinta-feira, dispararem na frente.

Com quatro rodadas restando para o fim do campeonato do Galo, se o Inter vencer o Athletico-PR na quinta e abrir 7 pontos de vantagem, fica praticamente impossível de alcançar.

O Goiás vai aos 32 pontos, segue em 18º e segue sonhando ainda em escapar do rebaixamento.

Goiás 1 x 0 Atlético-MG

GOLS: Índio

ATLÉTICO-MG: Everson, Gabriel (Jair), Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan (Nathan), Savarino, Hyoran e Franco (Mariano); Eduardo Sasha (Marrony) e Vargas (Tardelli) Técnico: Jorge Sampaoli

GOIÁS: Marcelo Rangel; David Duarte, Fabio Sanches e Heron; Índio (Ratinho), Daniel Oliveira (Taylon), Lordelo, Figueira (Baggio), Shaylon (Rafael Moura), Jefferson e Fernandão (Iago Mendonça) Técnico: Glauber Ramos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 10/02, 21h30*, Fluminense x Atlético-MG – Brasileirão

Sábado, 06/02, 19h*, Bahia x Goiás – Brasileirão

*horário de Brasília